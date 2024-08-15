Принц Гаррі не приїде на прощання з чоловіком своєї тітки Джейн до Лондона: стала відома причина

Герцог Сассекський не буде присутній на похороні свого дядька — Роберта Феллоуза — наприкінці цього місяця через побоювання щодо безпеки після того, як програв судовий процес про право на захист під час своїх візитів до Великої Британії.

Лорд Феллоуз, який помер минулого місяця, був одружений з тіткою принців Гаррі та Вільяма — леді Джейн і був шурином принцеси Діани. Він також працював радником королеви Єлизавети протягом 13 років.

Новина про його смерть породила припущення, що принц Гаррі, можливо, приїде до Великої Британії і зустрінеться зі своїм старшим братом Вільямом, з яким вони у сварці вже кілька років.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Але видання Daily Mail, посилаючись на свої джерела, пише, що Гаррі не буде присутній на заході через боротьбу з Міністерством внутрішніх справ з приводу рішення про припинення цілодобової охорони його сім'ї, яка фінансується британськими платниками податків, коли вони залишать Велику Британію.

Подробиці похорону не розголошуються, але, за даними видання, він відбудеться наприкінці місяця в Норфолку. Це буде "дуже маленька" і приватна похоронна служба для близьких родичів, після якої відбудеться приватна поминальна служба для ширшого кола сім'ї та друзів. Також є плани на публічну поминальну службу в майбутньому. Родина Феллоуз попросила не розголошувати точні деталі богослужінь.

Цілком ймовірно, що принц Вільям, який також перебуває в Норфолку цього літа зі своєю сім'єю, візьме участь у заході. І він, і Гаррі підтримують близькі стосунки з сім'єю своєї матері.

Джейн Феллоуз, принц Гаррі та Чарльз Спенсер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, лорд Феллоуз, до речі, був одним з небагатьох старших придворних, які допомогли переконати королеву Єлизавету II повернутися до Лондона з Балморалу після смерті принцеси Уельської Діани 1997 року. 1978 року він одружився зі старшою сестрою принцеси Діани, леді Джейн Спенсер, а Діана була подружкою нареченої на їхньому весіллі.

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