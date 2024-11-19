Принц Гаррі оконфузився так само, як і його дружина Меган Маркл: що сталося

Герцог Сассекський зустрівся з учнями початкової школи під час презентації шкільної програми Invictus Games 2025 у Seaforth Armory у Канаді.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Під час візиту принц Гаррі розповів про свій щорічний турнір з адаптивних видів спорту для поранених та травмованих військовослужбовців. Його візит відбувся слідом за несподіваною сольною появою на фіналі Кубка Канади лише через кілька днів після того, як його дружина Меган Маркл відвідала вечірку у Лос-Анджелесі без чоловіка.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Принц Гаррі був одягнений у сіру сорочку, чорні вузькі джинси та взутий у сліппони. Під час заходу з герцогом стався такий самий конфуз, який вже траплявся з його дружиною Меган 2020 року, коли вона з принцом відвідали Канада-гаус у Лондоні напередодні Нового року. Це сталося за кілька днів до того, як Сасекські оголосили, що складають із себе повноваження членів королівської родини, які працюють на корону.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

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