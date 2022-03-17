Принц Гаррі оплакує смерть друга, який загинув у битві за Україну

Стало відомо, що член сім'ї Invictus Games Сергій Караїван загинув під час вторгнення Росії в Україну.
Фонд Invictus Games підтвердив трагічну новину в твіттері в середу, пославшись на пресреліз на своєму веб-сайті.
"З жалем фонд Invictus Games може повідомити, що член української спільноти Invictus Games загинув під час російського вторгнення в Україну. Сергій Караїван, колишній учасник випробувань Invictus Games та Warrior Games для збірної України, загинув у бою 13 березня 2022 року, і ми подумки звертаємось до його сім'ї, друзів та всієї спільноти.
Serhii Karaivan, який є членом національного selection для Invictus Games, має боротьбу за війну для Української незалежності.— Invictus Games UA (@invictusgamesua) March 15, 2022
He got the first wound in 2014. He was fighting till the last breath.
Blessed memory of Serhii! #StopPutin #StopPutinNOW #StopRussia #CloseTheSky pic.twitter.com/B5AplVgFKf
"Менеджер української команди Invictus Games Оксана поділилася з нами тим, що було важко дізнатися про смерть Сергія, оскільки бойові дії продовжуються. Коли ми переможемо, ми згадуватимемо його життя, говоритимемо про нього, його почуття гумору, професіоналізм, патріотизм і спортивні досягнення. І ми будемо обійматися, і плакати, і сміятися, тому що спогади про нього приносять радість і щастя. Будь ласка, не думайте про нього, як про мученика, йому це не сподобається. Думайте про нього як про знаменитого члена спільноти Invictus Games, героя та захисника українського народу", — каже Оксана".
Ми знаємо, що багато учасників Invictus Games, поряд з персоналом і керівництвом команди, знову записалися служити, багато з них вже отримали травми, отримані в конфлікті з Росією від 2014 року. Фонд Invictus Games запропонував підтримку, але як команда вони вирішили залишитися і служити", — йдеться у заяві.
Принц Гаррі організував Invictus Games 2014 року.
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