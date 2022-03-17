Принц Гаррі оплакує смерть друга, який загинув у битві за Україну

Стало відомо, що член сім'ї Invictus Games Сергій Караїван загинув під час вторгнення Росії в Україну.

Фонд Invictus Games підтвердив трагічну новину в твіттері в середу, пославшись на пресреліз на своєму веб-сайті.

"З жалем фонд Invictus Games може повідомити, що член української спільноти Invictus Games загинув під час російського вторгнення в Україну. Сергій Караїван, колишній учасник випробувань Invictus Games та Warrior Games для збірної України, загинув у бою 13 березня 2022 року, і ми подумки звертаємось до його сім'ї, друзів та всієї спільноти.

Serhii Karaivan, який є членом національного selection для Invictus Games, має боротьбу за війну для Української незалежності.



He got the first wound in 2014. He was fighting till the last breath.



Blessed memory of Serhii! #StopPutin #StopPutinNOW #StopRussia #CloseTheSky pic.twitter.com/B5AplVgFKf — Invictus Games UA (@invictusgamesua) March 15, 2022

"Менеджер української команди Invictus Games Оксана поділилася з нами тим, що було важко дізнатися про смерть Сергія, оскільки бойові дії продовжуються. Коли ми переможемо, ми згадуватимемо його життя, говоритимемо про нього, його почуття гумору, професіоналізм, патріотизм і спортивні досягнення. І ми будемо обійматися, і плакати, і сміятися, тому що спогади про нього приносять радість і щастя. Будь ласка, не думайте про нього, як про мученика, йому це не сподобається. Думайте про нього як про знаменитого члена спільноти Invictus Games, героя та захисника українського народу", — каже Оксана".

Ми знаємо, що багато учасників Invictus Games, поряд з персоналом і керівництвом команди, знову записалися служити, багато з них вже отримали травми, отримані в конфлікті з Росією від 2014 року. Фонд Invictus Games запропонував підтримку, але як команда вони вирішили залишитися і служити", — йдеться у заяві.

Принц Гаррі організував Invictus Games 2014 року.

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