Принц Гаррі оплакує смерть друга, який загинув у битві за Україну

Serhii Karaivan, який є членом національного selection для Invictus Games, має боротьбу за війну для Української незалежності.



He got the first wound in 2014. He was fighting till the last breath.



Blessed memory of Serhii! #StopPutin #StopPutinNOW #StopRussia #CloseTheSky pic.twitter.com/B5AplVgFKf