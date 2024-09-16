Принц Гаррі отримав величезну спадщину від прабабусі: про яку суму йдеться

Принц Гаррі в день свого 40-річчя успадкував велику суму грошей від своєї покійної прабабусі королеви-матері Єлизавети.

15 вересня, коли Гаррі виповнилося 40 років, він отримав право на отримання від 7 до 8 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 9 мільйонів доларів), які залишила йому покійна прабабуся.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Королева-мати створила трастовий фонд із передбачуваною сумою 19 мільйонів фунтів 1994 року як спосіб надання неоподатковуваної одноразової суми всім своїм правнукам. Єлизаветі було 94 роки на момент створення цього фонду. Гроші мали бути розподілені між її молодими родичами з першим платежем у їхній 21-й день народження та другим платежем після досягнення ними 40-річного віку.

Принци Вільям і Гаррі з королевою-матір'ю Єлизаветою та принцом Чарльзом / Фото: Getty Images

Вважається, що королева-мати залишила своєму онукові принцу Гаррі більшу суму, ніж отримав у день свого 40-річчя його старший брат принц Вільям, пише express.co.uk. Все через те, що ставши принцом Уельським (після сходження на престол короля Чарльза), принц Вільям отримав статки герцогства Корнуолл, чого не отримав би Гаррі.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Раніше ми писали, що принц Вільям стурбований такою сумою спадщини для свого брата. А експерти впевнені, що королева Єлизавета виключила б правнука зі спадщини, якби знала, які проблеми Гаррі доставить родині.

До речі, нагадаємо, що сім'я цього року вперше за кілька років привітала Гаррі публічно з днем народження.

Читайте також: