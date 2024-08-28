Принц Гаррі перевипускає свої мемуари: чи варто хвилюватись його королівським родичам

Видавець оголосив, що книжка не перевидаватиметься у твердій обкладинці, що є дещо незвичайним кроком для міжнародного бестселера. Також відомо, що Гаррі вирішив не додавати одкровень у нове видання книжки, і це може бути сприйнято публікою як спроба згладити сімейні розбіжності, пише Daily Mail.

Принц Вільям та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Однак також відомо, що випуск книжки у жовтні збігатиметься з гучним виступом короля Чарльза на зустрічі глав урядів країн Співдружності націй у Самоа, яку він відвідає вперше після сходження на престол та очолення цієї всесвітньої організації. Зустріч відбудеться від 21 до 25 жовтня, а 22 жовтня книжка Гаррі в м'якій обкладинці буде опублікована в США, а через два дні — у Великій Британії.

Принц Гаррі та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Букінгемський палац ще в липні оголосив, що монарх планує відвідати церемонію, незважаючи на лікування раку, що триває, в рамках осіннього турне в жовтні, яке також охопить Австралію.

Мемуари принца Гаррі "Запасний" / Фото: Associated Press

Перевидання "Запасного" також викличе хвилю сенсаційних заяв принца проти його відчуженої родини. Видавництво Penguin Random House вчора оголосило, що нове видання "Запасного" видаватиметься 16 мовами у всьому світу. Обкладинка книжки буде такою ж, як і у видання у твердій обкладинці, і матиме новий дизайн, проте зміст залишиться незмінним.

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