Принц Гаррі подав до суду на уряд королеви: стало відомо, що про це думає Єлизавета ІІ

Принц Гаррі подав до суду на уряд королеви: стало відомо, що про це думає Єлизавета ІІ

Нещодавно ми писали, що принц Гаррі хоче повернути право на поліцейську охорону під час візитів його сім'ї до Великої Британії і сам готовий за це платити.

Принц Гаррі подав позов про судовий перегляд рішення Міністерства внутрішніх справ, яке раніше забороняло йому особисто оплачувати поліцейську охорону сім'ї під час перебування у Великій Британії.

Як повідомляє The Sun, королева Єлизавета II не допомагатиме онуку в цьому питанні. Як повідомляє королівське джерело: "Це не питання Її Величності, це справа уряду Її Величності. Той, хто отримує захист, — це не подарунок, який королева може вирішити віддати або відібрати".

Королева Єлизавета II / Getty Images

Інше джерело каже: "Його вимоги безпеки у Великій Британії не обговорювалися відкрито і широко в сім'ї, тому що два роки тому вважалося, що з цим розібралися". Нагадаємо, 2020 року Гаррі та Меган вирішили піти з королівської родини та скласти свої обов'язки.

Очевидно, що ця "битва" між онуком Єлизавети II і урядом — останнє у що б хотіла вплутуватися монархиня. Нині королеві й так непросто, особливо на хвилі скандалу із її середнім сином принцом Ендрю, якого звинувачують у сексскандалі.

Королева Єлизавета II та принц Гаррі / Getty Images

А ось що каже законний представник герцога Сассекського:

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"Принц Гаррі успадкував загрозу безпеці при народженні, на все життя. Він залишається шостим у черзі на престол, двічі відбував бойову службу в Афганістані, а в останні роки його сім'я зазнавала добре задокументованих неонацистських та екстремістських загроз. Хоча його роль в установі змінилася, його профіль як члена королівської сім'ї не змінився. Герцог і герцогиня Сассекські особисто фінансують приватну команду охорони для своєї сім'ї, але вона не може відтворити необхідний захист поліції, необхідний під час перебування у Великій Британії. При відсутності такого захисту принц Гаррі та його сім'я не можуть повернутися до свого будинку", — йдеться у заяві.

Меган та Гаррі / Getty Images

Таким чином, приїзд принца Гаррі та його родини на платиновий ювілей королеви може опинитися під великим питанням.

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