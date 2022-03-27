Принц Гаррі подякував працівникам Halo Trust в Україні за порятунок життів під час війни

Принц Гаррі подякував працівникам Halo Trust в Україні за порятунок життів під час війни

Принц Гаррі вже не вперше подякував працівникам Halo Trust в Україні за те, що вони допомагають рятувати життя під час війни.

37-річний герцог Сассекський приєднався днями відеозв'язком з організацією та поспілкувався з двома членами команди Halo Trust в Україні.

"Як минули останні кілька тижнів? — запитав він їх. За останні два тижні життя перевернулося з ніг на голову, — сказала Марина. "Іноді мені здається, що це просто кошмар, і я скоро прокинуся".

"Друзі, ви рятуєте життя кожен божий день. Я маю на увазі, я знаю, що ви є частиною Halo, так що це саме те, заради чого ви тут", — сказав Гаррі. "І я знаю, що ви продовжите роботу, якої так відчайдушно потребує Halo, ваші сім'ї та ваша країна".

“We don't know what will happen tomorrow, but right now we are here.” — Maryna



Ваша команда на землі в Україні є принципом Harry how, тому, що вони повинні ходити до flee їхніх людей, вони не хочуть вести їхню country.



️ https://t.co/lw4qZ8PgXD pic.twitter.com/73YU2kn9lX — The HALO Trust (@TheHALOTrust) 25 березня 2022

Потім Гаррі запитав, як інші люди можуть допомогти народу України, сказавши: "Стільки людей дивляться та почувається безпорадними".

Олеся відповіла, що "поширення повідомлень про безпеку допоможе", сказавши Гаррі, що "чим більше людей побачать їх, тим більше людей залишаться у безпеці", — пише People. Вона додала: "Ви також можете зробити пожертву, щоб допомогти нашій організації. Це також цілком можливо".

Як повідомляє сайт Halo Trust, організація працює в Україні від 2016 року, де проводять "рятувальні операції з розмінування".

Робота Halo в Україні включає "навчання дітей у бомбосховищах тому, як залишатися в безпеці від смертоносних вибухових речовин, роздачу життєво важливих медикаментів та використання наших машин швидкої допомоги та спеціально навчених травматологів для задоволення потреб цивільного населення", — йдеться на їхньому веб-сайті.

Дзвінок принца Гаррі в Halo Trust прозвучав на тлі атаки Росії в Україні. Війська РФ розпочали великомасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року і триває воно вже понад місяць.

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