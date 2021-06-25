Принц Гаррі повернувся до Великої Британії

Вчора принц Гаррі був помічений дорогою до аеропорту Лос-Анджелеса.

Герцог Сассекський вирушив на батьківщину до Великої Британії, щоб 1 липня бути присутнім на відкритті статуї його матері принцеси Діани. Захід відбудеться в день 60-річного ювілею принцеси Уельської в Кенсінгтонському палаці, де жила Діана з Чарльзом і синами.

У Лондоні Гаррі вперше побачиться зі своїм старшим братом Вільямом після того, як брати зустрічалися в квітні на похороні принца Філіпа. Раніше повідомлялося, що захід відвідає і дружина Вільяма, герцогиня Кембриджська Кетрін.

Герцогиня Кембриджська та принци Вільям і Гаррі / Associated Press

Як пише Daily Mail, захід запланований на 1 липня, він мав відбутися в присутності ста близьких родичів і друзів Діани. Але через пандемію масштаб довелося скоротити. Гостям повідомили, що велика церемонія скасована і що нова дата буде призначена на вересень. Це гірке розчарування для багатьох в колі Діани, хто сподівався, що їх присутність допоможе домогтися примирення між Вільямом і його братом Гаррі.

Принц Вільям і принц Гаррі / Associated Press

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Великі надії покладають і на герцогиню Кейт, яка вже намагалася примирити принців в квітні. Тоді Вільям і Гаррі навіть поговорили, але герцог Сассекський все одно, як можна швидше полетів назад до США і конфлікт тоді вичерпаний не був. Нещодавно Гаррі став батьком вдруге, хочеться вірити, що герцогиня Кембриджська знайде правильні тими і слова, які допоможуть братам розпочати розмову.

Принцеса Діана з сином Гаррі, 9 серпня 1987 року в Королівському палаці на Майорці, Іспанія / Associated Press

Спочатку передбачалося, що статую Діани представлять 2017 року. Але були затримки з дизайном і, за словами інсайдерів, розбіжності з приводу того, який період життя Діани повинна зображати статуя.

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Принцеса Діана з синами — Вільямом і Гаррі (11 фото)

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