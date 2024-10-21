Принц Гаррі повинен зробити одну річ, щоб помиритися з Вільямом: експерт назвав, що це

Королівські експерти продовжують розмірковувати про те, чи в майбутньому помиряться брати Вільям і Гаррі.

Деякі з них вважають, що для такого примирення не станеться, інші кажуть, що для цього принц Гаррі повинен визнати заподіяну їм шкоду (мається на увазі випущену книжку мемуарів, де він багато всього розповів про свої стосунки з Вільямом).

Принци Вільям і Гаррі на весіллі Чарльза та Камілли / Фото: Associated Press

Американський журналіст Лі Коен підкреслив, що відмова Вільяма спілкуватися з Гаррі може бути пов'язана з небажанням самого Гаррі визнати шкоду, яку він завдав своїми заявами, пише express.co.uk.

"Гаррі повинен визнати заподіяну їм шкоду. Прохолодні відносини між братами стали очевидними цього літа після заяв про те, що вони не обмінялися ні словом під час спільної появи на похороні свого дядька", — сказав експерт у коментарі GB News.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, принц Гаррі вирушив до Великої Британії на початку серпня, щоб бути присутнім на похороні свого дядька, лорда Роберта Феллоуза — чоловіка сестри принцеси Діани леді Джейн, у Норфолку. Але повідомлялося, що два брати, що ворогують не розмовляли одне з одним. Принц Вільям відмовляється йти на примирення, хоча кажуть, що Гаррі хотів би цього, але й першим крок на зустріч не робить.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Меган і Гаррі купили новий будинок, але він не в Британії.

Читайте також: