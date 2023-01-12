Принц Гаррі пригадав, яку головну пораду його дружина Меган Маркл отримала від королеви Єлизавети II

Принц Гаррі розповів у своїй книжці "Запасний" дуже багато про життя в королівській родині та стосунки з королівськими родичами.

Поділився герцог Сассекський з читачами і тим, які стосунки склалися між його дружиною Меган та бабусею королевою Єлизаветою II. Принц Гаррі розповів, що Мег зблизилася з Її Величністю під час їхньої спільної поїздки на поїзді до Чеширу, це сталося 14 червня 2018 року, через місяць після весілля пари.

Королева Єлизавета II та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Гаррі згадує, що Меган тоді, повернувшись додому, перебувала під сильним і дуже позитивним враженням. Вона розповіла, що поділилася з Єлизаветою ІІ своєю мрією стати матір'ю. А королева у свою чергу дала герцогині Сассекській пораду і звучала вона так: "Найкращий спосіб викликати пологи — їздити автомобілем по вибоїнах" — сказала монархиня.

Тоді ще герцогиня Меган не була вагітною, але дуже захопилася порадою Її Величності. "Коли вона повернулася додому, то просто вся світилася", — пише Гаррі, цитує його книжку Daily Mail. Він розповідає, що Меган і королева Єлизавета II потоваришували і це ознаменувало особливий момент надії для пари.

Королева Єлизавета II та герцогиня Сасекська Меган з чоловіком принцом Гаррі / Фото: Getty Images

Через п'ять місяців пара оголосила, що чекає на свою першу дитину, спочатку повідомили королеву і принца Уельського, а потім решту членів сім'ї під час урочистого прийому на весіллі принцеси Євгенії в жовтні 2018 року. Їхній син Арчі народився в лікарні Портленда 6 травня 2019 року, і Гаррі сказав, що не пам'ятає, чи пробувала пара рекомендований бабусею метод стимулювання пологів за допомогою поїздки вибоїнами на автомобілі.

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