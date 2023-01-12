Принц Гаррі пригадав, яку головну пораду його дружина Меган Маркл отримала від королеви Єлизавети II

Принц Гаррі розповів у своїй книжці "Запасний" дуже багато про життя в королівській родині та стосунки з королівськими родичами.
Поділився герцог Сассекський з читачами і тим, які стосунки склалися між його дружиною Меган та бабусею королевою Єлизаветою II. Принц Гаррі розповів, що Мег зблизилася з Її Величністю під час їхньої спільної поїздки на поїзді до Чеширу, це сталося 14 червня 2018 року, через місяць після весілля пари.
Гаррі згадує, що Меган тоді, повернувшись додому, перебувала під сильним і дуже позитивним враженням. Вона розповіла, що поділилася з Єлизаветою ІІ своєю мрією стати матір'ю. А королева у свою чергу дала герцогині Сассекській пораду і звучала вона так: "Найкращий спосіб викликати пологи — їздити автомобілем по вибоїнах" — сказала монархиня.
Тоді ще герцогиня Меган не була вагітною, але дуже захопилася порадою Її Величності. "Коли вона повернулася додому, то просто вся світилася", — пише Гаррі, цитує його книжку Daily Mail. Він розповідає, що Меган і королева Єлизавета II потоваришували і це ознаменувало особливий момент надії для пари.
Через п'ять місяців пара оголосила, що чекає на свою першу дитину, спочатку повідомили королеву і принца Уельського, а потім решту членів сім'ї під час урочистого прийому на весіллі принцеси Євгенії в жовтні 2018 року. Їхній син Арчі народився в лікарні Портленда 6 травня 2019 року, і Гаррі сказав, що не пам'ятає, чи пробувала пара рекомендований бабусею метод стимулювання пологів за допомогою поїздки вибоїнами на автомобілі.
Читайте також: