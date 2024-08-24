Принц Гаррі про Балморал: чому герцог Сассекський любив це місце

Принц Гаррі провів у шотландському замку Балморал усе своє дитинство та юність. У своїй книжці "Запасний" син принцеси Діани та Чарльза описав свої емоції від цієї королівської резиденції.

Замок Балморал і його маєток площею 50 000 акрів перебувають у приватній власності королівської сім'ї від 1845 року і донині шанується як місце відпочинку сім'ї наприкінці літа. Ось і цього року король Чарльз III зібрав своїх родичів у Балморалі, тільки молодшого сина та його родину туди знову не покликали.

Замок Балморал у Шотландії / Фото: Getty Images

"Для мене Балморал завжди був просто раєм. Щось середнє між Діснейлендом і священним гаєм друїдів. Я завжди був надто зайнятий рибалкою, стріляниною, бігом вгору і вниз пагорбом, щоб помітити щось дивне у феншуї старого замку", — описував принц Гаррі своє життя в маєтку. Герцог Сассекський писав, що справді був щасливий, перебуваючи у Балморалі щоліта. І того літа, 30 серпня 1997 року, за день до смерті принцеси Діани, принц Гаррі теж був у Балморалі.

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / Фото: Getty Images

"Я намагаюся сказати, що я був там щасливий. Насправді, можливо, я ніколи не був щасливішим, ніж того золотого літнього дня в Балморалі: 30 серпня 1997 року", — писав герцог. "Моя сім'я жила, проводячи багато часу на свіжому повітрі, особливо бабуся, яка сердилась, якщо не могла подихати свіжим повітрям хоча б годину на день", — описував своє життя в Балморалі принц Гаррі.

1997 року Гаррі та Вільяму було 12 і 15 років відповідно. Їхні батьки Чарльз і Діана вже були офіційно розлучені, і брати знали, що їхня мама перебуває в Парижі. Того вечора 30 серпня вона зателефонувала їм і, як згадував потім Гаррі, він дуже швидко поговорив з нею, бо поспішав погратися з братом. Згодом він дуже шкодував, що перервав ту останню розмову з мамою так швидко.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Наступного дня, 31 серпня, принц Гаррі та принц Вільям дізналися, що їхня мати загинула в автокатастрофі в Парижі. Їй було 36 років. А королівська сім'я продовжила проводити час у Балморалі, доки не зіткнулася з громадським бунтом з приводу того, що королева мовчить, коли її невістка та улюблениця людських сердець принцеса Діана загинула.

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