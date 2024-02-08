Принц Гаррі пробув у Лондоні лише 24 години: герцога Сассекського заскочили в аеропорту

Принц Гаррі пробув у Великій Британії лише 24 години і вже повернувся додому до Каліфорнії.

Герцог Сассекський екстрено прилітав до Лондона після звістки про те, що у його батька короля Чарльза III знайшли рак. Принц Гаррі прибув до Кларенс-гаусу, де протягом 45 хвилин спілкувався зі своїм батьком. Потім Гаррі провів ніч у готелі і наступного дня вирушив до Америки.

Під час візиту до Британії Гаррі не зустрівся зі своїм старшим братом Вільямом, який, до речі, вчора повернувся до виконання своїх королівських обов'язків після тритижневої відпустки, яку брав у зв'язку з тим, що його дружині Кейт зробили операцію.

Король Чарльз III зі своїми синами принцами Вільямом та Гаррі / Фото: Getty Images

Вчора принца Гаррі бачили в аеропорту Гітроу. Щоб побачитися з батьком Гаррі пролетів понад 8000 км з Лос-Анджелеса до Лондона. Це була їхня перша офіційна особиста зустріч після похорону покійної королеви Єлизавети II у вересні 2022 року.

У травні 2023 року герцог Сассекський справді був присутній на коронації Чарльза у Вестмінстерському абатстві, але особисто з королем тоді йому поспілкуватися не вдалося.

Знімки з аеропорту опублікувало видання Daily Mail. Була надія, що це буде шанс для братів врятувати свої натягнуті стосунки, як того дуже бажає сам король Чарльз, але, схоже, відлига поки що не сталася.

Нагадаємо, принц Вільям вже повернувся до виконання своїх королівських обов'язків і на одному з нещодавніх заходів з ним сталася конфузна ситуація.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

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