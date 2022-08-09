Принц Гаррі продовжує підтримувати Україну: історія, яка торкає до глибини душі

Принц Гаррі та герцогиня Меган із перших днів війни розв'язаної Росією в Україні підтримують нашу країну. Повідомляється, що герцог Сассекський особисто зателефонував українському парамедику та волонтеру Юлії Паєвській, щоб підтримати її після того, як "Тайру" було звільнено з російського полону.

Юлія Паєвська мала брати участь в Invictus Games-2022 у складі збірної України, змагання відбулися у квітні 2022 року у Нідерландах. Але не змогла, бо в її країні розпочалася війна, а сама парамедик потрапила до полону російських військових. Коли їй дивом вдалося повернутись додому, Юлії зателефонував герцог Сассекський. Це сталося після того, як її звільнили з полону у червні 2022 року.

Юлія служила фельдшером-добровольцем, коли у березні була захоплена російськими військами. Її утримували та катували протягом трьох місяців, перш ніж вона була звільнена під час обміну полоненими. За тиждень після звільнення Паєвській зателефонував принц Гаррі. В інтерв'ю The Telegraph "Тайра" розповіла, як онук королеви Єлизавети II надихнув її продовжувати боротися.

"Він сказав, що підтримує Україну та всіх нас", - каже 53-річна Паєвська, додавши, що "родина Invictus Games завжди піклується про своїх членів".

Юлія Паєвська на підготовці до Invictus Games у лютому 2021 року / Фото: Getty Images

Паєвська розповіла про свій полон, сказавши, що її помістили в одиночну камеру і давали лише півсклянки води щодня. Пізніше її перевели до маленької камери, в якій утримувалося понад 20 жінок, де вона зазнавала "побиття і тортур електрикою. Росіяни також сказали ув'язненим, що "всі давно забули про Україну" і "найкраще покінчити життя самогубством, бо мене все одно уб'ють", — сказала Паєвська. — "У мене не було причин думати, що я виберуся, тому що вони були сповнені рішучості застрелити мене", — сказала вона. "Але я чомусь знала, я вірила, що виживу".

Напередодні вторгнення Росії до України Паєвська тренувалася, щоб взяти участь в "Іграх несорених" у змаганнях з плавання, стрільби з лука та пауерліфтингу. Замість неї у стрільбі з лука виступила її 19-річна донька Анна-Софія Пузанова, яка посіла третє місце, пише People.

"Я дуже вдячна принцу Гаррі, тому що саме після "Ігор нескорених" росіяни перестали допитувати та катувати мене", — сказала Юлія. — "Я думаю, що поширення інформації у всьому світі вплинуло на їхнє рішення обміняти мене", - говорить "Тайра".

Принц Гаррі та герцогиня Меган на "Іграх нескорених" / Фото: Associated Press

Паєвська хоче повернутися на передову, щоб бути якомога кориснішою для своєї країни, але спочатку їй потрібно оговтатися від важкого випробування, під час якого вона схудла майже на 10 кілограм. Вона займається спортом та сподівається взяти участь у "Іграх нескорених" наступного року.

"Я досі дуже швидко втомлююся і іноді ламаюся", — сказала вона в інтерв'ю. "Я думаю, що мотивація потрапити на Invictus Games наступного року, нарешті, згуртує мене".

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