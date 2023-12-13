Принц Гаррі програв суд і винен видавництву велику суму грошей

Принц Гаррі подав до суду на видавця газети Associated Newspapers через статтю, написану про його боротьбу з Міністерством внутрішніх справ з приводу його заходів безпеки під час перебування у Великій Британії.

Гаррі стверджував, що стаття була "принципово неточною", і газета обмовила його, припустивши, що він брехав у своїх початкових публічних заявах з приводу своєї справи, що кидає виклик уряду, пише express. Але видавництво Associated Newspapers стверджує, що стаття висловлює "чесну думку" і не завдала "серйозної шкоди" репутації Гаррі.

У результаті програної у суді справи тепер герцог Сассекський має виплатити Mail on Sunday 48 000 фунтів стерлінгів (близько 60 тисяч доларів) судових витрат. І зробити він це має до 20 грудня.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, газети Mail on Sunday та Mail Online у лютому 2022 року опублікували статтю під заголовком: "Як принц Гаррі намагався зберегти в секреті свою юридичну боротьбу з урядом через поліцейських охоронців". У статті йдеться, що Гаррі намагався приховати свої зусилля щодо збереження фінансованого державою захисту у Великій Британії після відмови від статусу члена королівської родини, що працює 2020 року.

Тим часом уряд відстоював своє рішення позбавити Гаррі повного захисту, оскільки він залишив посаду старшого робітника співробітника Фірми. У ньому йдеться, що з ним поводилися справедливо і час від часу забезпечували охорону під час його візитів.

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