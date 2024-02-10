Принц Гаррі проігнорував правило: чому членам сім'ї потрібно записуватися на прийом, щоб побачитися з королем Чарльзом

Герцог Сассекський пролетів 8 тисяч кілометрів для того, щоб терміново побачитися зі своїм батьком Чарльзом, але забув попередити свій візит його секретаря.

Як з'ясувалося пізніше, король Чарльз виявився незадоволеним такою позаплановою зустріччю з молодшим сином. А точніше тим, що Гаррі поставив його перед фактом своїм раптовим візитом до Лондона. То чому навіть членам сім'ї необхідно записуватися на прийом, щоб поговорити з монархом?

Основна причина такої короткої зустрічі Гаррі та Чарльза, яка тривала лише 45 хвилин, полягає в тому, що у короля дуже завантажений щоденник, а це означає, що навіть його власним дітям доведеться записатися на прийом, щоб побачитися з ним, пише express.

Принц Гаррі з дружиною Меган та членами королівської родини Вільямом, Кейт та королем Чарльзом / Фото: Associated Press

Навіть зараз, коли він має пройти курс лікування від раку, кожен його рух протягом дня буде ретельно спланований, оскільки він завжди матиме важливу роботу. У звичайних обставинах Гаррі було б ще важче зустрітися з королем, оскільки його щоденний графік складено на кілька місяців уперед. Він часто переповнений зустрічами, державними обов'язками та зобов'язаннями по всій Великій Британії.

Король щодня отримує урядову червону валізу навіть під час свят або в ті дні, коли в нього заплановані заходи, причому єдиними вихідними є Різдво та Великдень. Король все ще виконує ці обов'язки, проходячи курс лікування від раку.

Щотижня Його Величність також проводитиме аудієнції з різними високопосадовцями або послами, а також іншими членами дипломатичної спільноти. Щоправда, поки не повідомляється особисто або онлайн, оскільки лікарі рекомендували королю мінімізувати контакти з людьми на період лікування.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого Чарльз і Камілла, до речі, святкують 19-ту річницю від дня свого весілля. Цей день вони проведуть на самоті в маєтку Сандрінгем.

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