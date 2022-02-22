Принц Гаррі проти уряду королеви: відбулося перше судове засідання у справі охорони для Сассекських

Принц Гаррі не почувається в безпеці у рідній Великій Британії і хоче повернути собі поліцейську охорону, на той період часу, коли приїжджатиме в країну.

У п'ятницю відбулося перше засідання у цій справі. Повідомляється, що герцог Сассекський хоче повернутися до Великої Британії, але не почувається в безпеці, заявила його команда юристів Високому суду на першому попередньому слуханні проти Міністерства внутрішніх справ щодо його захисту поліцією у Великій Британії.

37-річний принц Гаррі подав заяву про судовий перегляд рішення Міністерства внутрішніх справ, яке забороняє йому особисто оплачувати поліцейську охорону себе та своєї сім'ї, коли вони перебувають у Великій Британії.

Принц Гаррі зі своєю родиною у Великій Британії / Associated Press

Гаррі хоче привезти своїх дітей, 2,9-річного сина Арчі та 8-місячну доньку Лілібет в гості із США, але він та його родина не можуть повернутися до свого дому, бо це надто небезпечно, заявив законний представник герцога, повідомляє Hello!

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Королівський адвокат Шахід Фатіма заявив на слуханнях у п'ятницю: "Це твердження стосується того факту, що герцог не почувається в безпеці, коли він перебуває у Великій Британії, враховуючи заходи безпеки, застосовані до нього в червні 2021 року, і продовжуватимуть застосовуватися, якщо він вирішить повернутися. Зрозуміло, що він хоче повернутися, щоб побачити сім'ю та друзів і продовжувати підтримувати благодійні організації, які такі близькі його серцю. Британія завжди буде його домом", — каже адвокат.

Меган і Гаррі, нагадаємо, втратили поліцейський захист, що фінансується за рахунок платників податків, після того, як покинули королівську сім'ю на початку 2020 року.

Герцог, який особисто не був присутній на слуханнях у п'ятницю, стверджує, що його приватна група захисту в США не має належної юрисдикції за кордоном або доступу до розвідувальної інформації Великої Британії, яка потрібна для забезпечення безпеки його сім'ї. Минулого року він ненадовго повернувся з Каліфорнії на відкриття 1 липня меморіальної статуї його матері принцеси Діани, і, зрозуміло, його автомобіль тоді переслідували папараці.

Принц Гаррі та його мама принцеса Діана / Associated Press

Законний представник Гаррі раніше заявляв, що герцог хоче сам фінансувати безпеку, а не покладати це на плечі платників податків. Однак Роберт Палмер, королівський адвокат Міністерства внутрішніх справ, заявив суду, що пропозиція Гаррі про приватне фінансування "недоречна".

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У письмових заявах він сказав: "Особиста охорона з боку поліції не надається на основі приватного фінансування, і Ravec (Виконавчий комітет із захисту королівських та громадських діячів) не приймає рішення щодо надання такої безпеки".

Також відомо, що Ravec приписав принцу Гаррі "форму виняткового статусу", тобто на запит принц може отримати поліцейську охорону, але рішення залежатиме від причини його присутності у Великобританії, і від функцій, які він виконує, коли присутній. У червні 2021 року, коли Гаррі приїжджав на відкриття статуї своєї матері, він не робив жодних запитів.

Королева Єлизавета II та принц Гаррі / Getty Images

Таким чином, чи приїдуть Гаррі та Меган на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II у червні 2022 року, поки що невідомо.

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