Принц Гаррі разом з українцями фарбував лавку на "Іграх" у Гаазі

У Нідерландах продовжуються "Ігри непокорених".

Принц Гаррі залишився в Гаазі до самого їх завершення, яке заплановано на 22 квітня, а його дружина Меган полетіла в понеділок додому в Лос-Анджелес до дітей, повідомивши, що дуже скучила за ними.

Сьогодні принца Гаррі зазнімкували фотографи, коли разом з учасниками з команд Нідерландів та України фарбував лавку в парку жовтим кольором. Жовта лавка є темою Invictus Games The Hague 2020, і тепер місто Гаага дозволило цій лавці залишатися жовтою в Zuiderpark, як спадщині.

Принц Гаррі / Getty Images

Раніше принц Гаррі публічно хвалив українську команду на Invictus Games, захоплюючись сміливістю та силою хлопців із України.

"Вони зняли форму, одягли командну форму, і разом з тренером приїхали сюди, поспали кілька днів, спробували розвантажитися, а потім одразу втягнулися в роботу", — сказав принц про рішення збірної України тимчасово уникнути боротьби з вторгненням Росії в Україну, щоб взяти участь у цьому заході. — "Потім вони мають повернутися", — сказав Гаррі про те, що чекає на українських спортсменів після завершення ігор у п'ятницю.

Меган Маркл та принц Гаррі / Associated Press

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