Принц Гаррі розповів про свою головну травму дитинства

Принц Гаррі вже неодноразово розповідав, яку травму йому завдала смерть його матері принцеси Діани 1997 року.

Днями герцог Сассекський висловився на тему психічного здоров'я в подкасті The Masters of Scale, і в розмові із співзасновником LinkedIn Рейдом Гоффманом ще раз розповів про свою головну дитячу травму.

Принцеса Діана із синами / Getty Images

"Дев'яносто дев'ять відсотків людей на планеті Земля страждають від тієї чи іншої форми втрати, травми або горя. Неважливо, скільки вам років, але більшість з нас випробували багато з цього в юні роки, тому ми забули про це. Але тіло не забуває, тіло все тримає", — каже Гаррі.

Його мати Діана трагічно загинула в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року. Гаррі тоді було 13 років, Діані 36 років.

Принц Гаррі на похороні Діани / Associated Press

Минулого року було оголошено, що принц Гаррі візьме на себе роль головного співробітника компанії, що займається коучингом та психічним здоров'ям. У подкасті принц розповів про свою роботу в цій галузі, а також про те, що культурна різниця у підході до терапії між Каліфорнією та Великою Британією величезна.

"Я сам народився і виріс у Каліфорнії, і ми розповідали анекдоти. "Гей, мій терапевт поговорить з вашим терапевтом", щоб встановити зв'язок. Я знаю, що це дуже каліфорнійська перспектива", — каже у розмові Гоффман. А принц Гаррі йому відповідає: "Ви абсолютно праві щодо культурних відмінностей, вони величезні. Якщо ви говорите про це тут, у Каліфорнії, я попрошу свого терапевта подзвонити твоєму терапевту. Тоді як у Великій Британії всі кажуть: "Терапевт? Який терапевт? Чий терапевт? В мене немає терапевта. Ні, безперечно, я ніколи не розмовляв з терапевтом", - говорить принц Гаррі, пише People.

Принц Гаррі / Associated Press

Минулого року Гаррі розповідав про свій досвід терапії, поділившись тим, як Меган надихнула його на шлях психічного здоров'я. Про це принц розповів у фільмі, який вони знімали разом із Опро Вінфрі. "У мене був страх — коли я вперше пішов на терапію — страх втратити. Я знав, що якщо я не пройду терапію і не виправлюся, я втрачу цю жінку, з якою я міг провести залишок свого життя", — говорив тоді принц. Тоді ж Гаррі сказав, що терапія допомогла йому повернутися назад і впоратися зі справді незручними ситуаціями і бути в змозі пропрацювати їх, щоб мати змогу зцілитися.

Під час розмови принц Гаррі згадав одну історію, про те, як одного разу зустрів солдата, який страждав на посттравматичні стресові розлади (ПТСР), який "фізично тремтів" і "не міг дивитися мені в очі". А потім йому пощастило побачитися з ним за півроку. Солдат щойно повернувся з лижної поїздки та заняття спортом майже повністю зцілили його. У цьому, на думку герцога Сассекського, і є сила спорту. 2014 року Гаррі заснував "Ігри непереможених", які нещодавно відвідував у Гаазі. Цього року принц особливо захоплювався українськими військовими спортсменами. Супроводжувала його на іграх і дружина Меган.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Читайте також: