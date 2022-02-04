Принц Гаррі розповів, що їхній із Меган син Арчі вже пішов до школи

Принц Гаррі взяв участь у вебінарі і трохи розповів про те, як працює над своїми психологічними проблемами, а також про їхніх з Меган дітей.

Герцог Сассекський поговорив із Сереною Вільямс та генеральним директором BetterUp Олексі Робішо під час вебінару про психологічну стійкість та ініціативу BetterUp "Внутрішня робота".

Гаррі розповів, що його син Арчі, якому у травні виповниться лише три роки, вже почав ходити до школи. Швидше за все, звичайно, Гаррі мав на увазі заклад, де дитина певний час перебуває і чогось нового навчається. А в цей час у герцога є можливість зайнятися справами, скажімо, "для душі".

"Близько пів години або 45 хвилин вранці, коли я кажу собі: "Добре, один з дітей пішов до школи, інший спить, у нас перерва у програмі", — і додає, що використовує свій вільний час, щоб покращити себе. Це можуть бути тренування, прогулянки із собакою, прогулянки на природі чи навіть медитація, — пише Hello!

Prince Harry gets it: doing Inner Work® може бути, але це solid foundation to build on. І тільки ви збираєтеся все, що оголошено, що вони існують, щоб пройти до місця. ☁️ pic.twitter.com/C1Wn4Tj3Be — BetterUp (@BetterUp) February 3, 2022

Принц Гаррі також розповів, що турбота про себе відпадає, щойно у людини починають з'являтися інші проблеми та зобов'язання. Напевно, батьки, чиї діти навчаються у школі віддалено, добре розуміють, про що говорить герцог Сассекський.

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