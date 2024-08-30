Принц Гаррі секретно приїхав на прощання з дядьком до Британії: очевидці розповіли про їхню зустріч із Вільямом

Принц Гаррі підтримує теплі стосунки з сестрами своєї матері Діани, а у її старшої сестри Джейн Феллоуз нещодавно помер чоловік. Повідомлялося, що герцог Сассекський не поїде на його похорон, оскільки там буде його старший брат принц Вільям, з яким Гаррі в конфлікті вже кілька років. Але пізніше з'ясувалося, що принц Гаррі таки зважився на цю поїздку.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Вже підтверджено, що принц Гаррі та принц Вільям були присутні на похороні свого дядька на початку цього тижня, який відбувся у Норфолку. Місцевий житель розповів The Sun: "Я не знав, що вони там були. Вони прибули дуже потай".

Інший очевидець додав: "Вільям і Гаррі обидва були там, але ми не бачили, щоб вони розмовляли одне з одним, і вони трималися на відстані".

Повідомлялося, що Вільям і Гаррі сиділи нарізно в задній частині церкви Святої Марії, прибувши на церемонію практично непомітно.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Востаннє брати були присутніми в одному приміщенні разом на коронації їхнього батька короля Чарльза 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

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