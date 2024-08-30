Принц Гаррі секретно приїхав на прощання з дядьком до Британії: очевидці розповіли про їхню зустріч із Вільямом

Принц Гаррі секретно приїжджав до Великої Британії на похорон свого дядька Роберта Феллоуза.
Принц Гаррі підтримує теплі стосунки з сестрами своєї матері Діани, а у її старшої сестри Джейн Феллоуз нещодавно помер чоловік. Повідомлялося, що герцог Сассекський не поїде на його похорон, оскільки там буде його старший брат принц Вільям, з яким Гаррі в конфлікті вже кілька років. Але пізніше з'ясувалося, що принц Гаррі таки зважився на цю поїздку.
Вже підтверджено, що принц Гаррі та принц Вільям були присутні на похороні свого дядька на початку цього тижня, який відбувся у Норфолку. Місцевий житель розповів The Sun: "Я не знав, що вони там були. Вони прибули дуже потай".
Інший очевидець додав: "Вільям і Гаррі обидва були там, але ми не бачили, щоб вони розмовляли одне з одним, і вони трималися на відстані".
Повідомлялося, що Вільям і Гаррі сиділи нарізно в задній частині церкви Святої Марії, прибувши на церемонію практично непомітно.
Востаннє брати були присутніми в одному приміщенні разом на коронації їхнього батька короля Чарльза 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.
Читайте також:
- Принц Гаррі втілив мрію своєї матері принцеси Діани: що він зробив
- У всьому винна борода: як принци Вільям та Гаррі посварилися через рішення королеви Єлизавети II
- Це розбило б їй серце: принцеса Діана не допустила б сварки Гаррі та Вільяма