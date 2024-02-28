Принц Гаррі та Меган Маркл можуть повернутися жити до Канади: названо причину

У принца Гаррі проблеми з американською візою, і якщо йому буде відмовлено у її продовженні, герцогу та герцогині Сассекським нічого не залишиться, як повернутися до Лондона чи Канади.

Якщо заяву Гаррі на візу до США не буде прийнято, а експерти вважають, що таке можливе через те, що у своїх мемуарах герцог Сассекський згадав про те, що вживав наркотики, сім'ї доведеться шукати нове місце для життя. А Меган дуже не хотілося б їхати з теплої та сонячної Каліфорнії.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Визнання в книжці не є доказом під присягою, це не показання свідків. Але це досить сильний непрямий доказ того, що він приймав наркотики. І якщо з'ясується, що він не сказав правду у своїй візовій формі, американці дуже серйозно стежать за імміграцією, його можуть вигнати з країни, його візу можуть анулювати і можуть попросити негайно залишити Америку", — говорить один з експертів про ситуацію принца Гаррі, повідомляє express.

Відомо, що команда Байдена тримала в секреті подробиці імміграційного статусу принца Гаррі, а нинішній претендент в президенти США Трамп вважає, що команда Байдена "захищала Гаррі".

Раніше ми розповідали, що принц хоче, щоб його дружина Меган та діти супроводжували його у травні на захід на честь 10-річчя "Ігор нескорених", які пройдуть у Лондоні. Але герцогиня Сассекська не в захваті від цієї ідеї зі зрозумілих причин.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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