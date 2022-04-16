Принц Гаррі та Меган Маркл покаталися на дитячих машинках на "Іграх нескорених"

Принц Гаррі та Меган Маркл покаталися на дитячих машинках на "Іграх нескорених"

Другий день змагань був для пари герцогів не менш насиченим, ніж перший.

Сьогодні, другого дня "Ігор нескорених", принц Гаррі та Меган Маркл взяли участь у заході організованому автомобільним концерном.

Associated Press

На ньому діти спортсменів, котрі змагаються на аренах Ігор, каталися на іграшкових машинках. Меган і Гаррі – батьки двох дітей – каталися на моделях автомобілів разом із дітьми і, очевидно, отримували від цього максимум задоволення.

Associated Press

Меган була одягнена дуже стильно: блакитні джинси, чорний жакет Celine, сумка того самого бренду та сонцезахисні окуляри Linda Farrow та балетки Chanel.

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