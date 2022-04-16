Принц Гаррі та Меган Маркл поспілкувалися з українськими атлетами, більшість з яких прибула з передової

Принц Гаррі та Меган Маркл поспілкувалися з українськими атлетами, більшість з яких прибула з передової

Герцог і герцогиня Сассекські на "Іграх нескорених" знімають документальний фільм для Netflix.

Британський принц Гаррі, який сам служив в Афганістані є засновніком "Ігор нескорених". Тому він не міг проігнорувати цю подію, Гаррі прилетів на захід із дружиною Меган Маркл. Цей візит став першою їхньою спільною подорожжю до Європи після складання з себе королівських повноважень.

Дорогою з Америки, де вони нині живуть, пара відвідала Британію і вперше за два роки поспілкувалася з королевою та принцем Чарльзом.

А на відкритті Ігор нескорених Гаррі поговорив з українцями. Волонтери фонду "Повернися живим" презентували йому щорічний календар. У нашій збірній на Іграх - два десятки ветеранів, більшість членів команди прибула з передової. Цьогоріч не може взяти участі в Іграх ветеранка Юлія Паєвська, або Тайра, яка перебуває в російському полоні, і наша збірна закликає світ допомогти її звільнити.

Українську збірну зустріли з пошаною, на честь аших атлетів на "Іграх нескорених" відбулася вітальна зустріч у Посольстві США в Нідерландах. Наших ветеранів, що прибули до Гааги задля участі в одному з найпрестижніших спортивних заходів серед колишніх військових, всі команди гаряче вітали.

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