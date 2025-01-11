Принц Гаррі та Меган Маркл прибули підтримати постраждалих від пожежі в Каліфорнії

Пара прибула на місце трагедії, де зараз вирують пожежі, що знищують будинки простих людей і голлівудських знаменитостей.

Британський принц Гаррі — син принцеси Діани та короля Чарльза — мешкає зі своєю дружиною Меган і двома дітьми в Монтесіто, недалеко від Санта-Барбари, приблизно за 148 кілометрів від Лос-Анджелеса.

10 січня 2025 року герцог і герцогиня Сассекські відвідали конференц-центр Пасадени, який зараз слугує місцем евакуації жертв лісової пожежі Ітон, що виникла в сусідній Альтадені.

Герцог та герцогиня зустрілися з жертвами лісових пожеж у Лос-Анджелесі, а також із представниками служби швидкого реагування, які були на передовій боротьби з цими руйнівними пожежами.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Пара одяглася просто – на Меган була джинсова сорочка та вузькі чорні штани. Також герцогиня одягла білі кросівки та маску на обличчя. На руці у Меган можна помітити її два улюблені браслети із золота — культовий Cartier Love і тенісний від Logan Hollowell. Гаррі ж був у чорній футболці та штанах, а також носив кепку та маску.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

На своєму сайті вони повідомили, що відкривають свій будинок у Монтесіто для евакуйованих і зробили пожертвування на ліквідацію наслідків пожежі. Пара пожертвувала постраждалим одяг, дитячі речі та інші предмети першої необхідності.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що за кілька днів до цього Меган показала на своїй новій сторінці в Instagram рідкісні фотографії своїх дітей — принца Арчі та принцеси Лілібет.

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