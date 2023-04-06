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Принц Гаррі та Меган Маркл відповіли на запрошення на коронацію Чарльза ІІІ

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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795
Час на прочитання
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Принц Гаррі та Меган Маркл відповіли на запрошення на коронацію Чарльза ІІІ

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Відомо, що парі встановили дедлайн після якого вони повинні були дати відповісти про те, чи приїдуть на коронацію короля Чарльза і королеви Камілли.

Букінгемський палац попросив усіх, хто був запрошений на коронацію до 3 квітня, дати відповідь, а значить, Сассекські вже відповіли, але продовжують тримати інтригу.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images
Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Інші одержувачі вже публічно відповіли на запрошення, зокрема президент США Джо Байден, який підтвердив, що замість нього буде присутня його дружина Джилл Байден, повідомляє express.

Що стосується приїзду Гаррі і Меган, то вони мали кілька вимог або прохань, якщо висловитися м'якше. Вони хотіли б з'явитися на балконі Букінгемського палацу разом з рештою членів сім'ї, а також зупинитися в котеджі Фрогмор у Віндзорі, де поки що живе принцеса Євгенія зі своєю родиною. А також попросили врахувати у планах на день якесь святкування для їхнього сина Арчі, якому цього дня виповниться 4 роки.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images
Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нині незрозуміло, чи виконав палац ці вимоги.

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Дата публікації
Перегляди
795
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