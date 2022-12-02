Принц Гаррі та Меган Маркл знялися у ролику для Invictus Games

Герцог та герцогиня Сассекські знялися у новому промовідео до "Ігор Нескорених 2023". Ролик опублікували в Instagram-акаунті організації.

Принц Гаррі і Меган Маркл зійшлися віч-на-віч і зіграли в пін-понг, все це було знято на відео. У чорно-білому ролику показано ще кілька гравців, з якими змагається герцог Сассекський.

Наприкінці відео, коли спортсмени виходять з кадру, там з'являється Меган, яка бере до рук ракетку і усміхається чоловікові.

"Чи готові ви? Неймовірний досвід #InvictusGames стає дедалі ближче", — йдеться у підписі до кадрів. Візьміть участь, щоб відчути силу спорту у відновленні у Дюссельдорфі від 9 до 16 вересня 2023 року. Квитки на церемонії відкриття та закриття вже доступні!".

"Ігри Нескорених" 2023 року проводитимуться вшосте після ігор у Лондоні (2014 р.), Орландо (2016 р.), Торонто (2017 р.), Сіднеї (2018 р.) та Гаазі (2022 р.). Цього року Гаррі та Меган приїжджали до Європи, щоб відвідати захід, і наступний рік не стане для них винятком.

2025 року Invictus Games також повернуться до Північної Америки і відбудуться у Ванкувері та Вістлері, в Канаді.

Меган і Гаррі на Іграх у Гаазі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчора в Мережі з'явився трейлер довгоочікуваного документального фільму Netflix про життя Меган та Гаррі. Він вийшов, коли вся увага прихильників британської монархії прикута до першого за багато років американського турне принца та принцеси Уельських.

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