Принц Гаррі та його дружина Меган записали зворушливе звернення для Елтона Джона

Британський співак Елтон Джон дав прощальний концерт, який провів у рамках свого останнього світового туру Farewell Yellow Brick Road, де виконав усі свої хіти, створені за 55-річну кар'єру.

Принц Гаррі та Меган Маркл записали спеціальне відеопослання для свого друга Елтона. Ролик показали перед концертом співака на стадіоні Доджер, записаний для Disney+.

Елтон Джон, Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

В особистому повідомленні 38-річний принц Гаррі подякував Елтону Джону за те, що він був другом не тільки для його покійної мами принцеси Діани, але й для нього та його маленьких дітей - Арчі та Лілібет.

"Привіт, Елтоне, ми просто хотіли привітати", - сказала 41-річна Меган на початку відеозвернення пари. Потім втрутився Гаррі, сказавши: "І ми так пишаємося вами. Ми такі вдячні, що змогли побачити вас і у вашому прощальному турі. І дякую, що розважали всіх протягом стількох десятиліть. Дякую за те, що ви були другом моєї мами, дякую за те, що ви є нашим другом. Дякую за те, що ви друг для наших дітей. Незважаючи на те, що це офіційно ваш відхід на пенсію, це не буде вашим останнім виступом, ми це знаємо, але ми любимо вас і вітаємо з неймовірною кар'єрою", - сказав герцог Сассекський.

Prince Harry & Duchess Meghan's message to Elton John ahead of the farewell from Dodger Stadium concert

pic.twitter.com/XUN6cHkLey — Gert's Royals (@Gertsroyals) November 21, 2022

Гаррі і Меган були дуже радісні і багато усміхалися, особливо Меган. Наприкінці ролика Меган з любов'ю поклала голову своєму чоловікові Гаррі на плече.

Нагадаємо, Елтон Джон виступав на весіллі Гаррі та Меган у Віндзорському замку 2018 року, він також був зіркою на святкуванні платинового ювілею королеви Єлизавети у червні 2022 року.

Елтон Джон і Девід Ферніш на весіллі Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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