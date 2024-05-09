Принц Гаррі в Лондоні: син Чарльза тонко натякнув, що він думає про відмову батька зустрітися з ним

Принц Гаррі був заскочений британськими папараці після служби подяки в соборі Святого Павла, де колись одружилися його батьки – принцеса Діана та принц Чарльз.
Служба відбулася на честь 10-ї річниці "Ігор нескорених" — дітища принца Гаррі. Герцог був у класичному костюмі, сорочці та смугастій краватці і носив цього дня медаль на честь "заслуг перед монархією", але знехтував медаллю на честь короля Чарльза.
На шиї принца була медаль лицаря-командора Королівського Вікторіанського ордена (KCVO), нею Гаррі нагородила покійна бабуся королева Єлизавета II 2015 року.
Крім цієї нагороди, Гаррі також володіє медаллю за службу в Афганістані, а також золотими, діамантовими та платиновими ювілейними медалями.
Але одна медаль була відсутня на лацкані Гаррі під час його відвідин собору Святого Павла - це медаль за коронацію, вручена на честь вступу на трон його батька короля Чарльза III, пише express.co.uk.
Королівські шанувальники підозрюють, що принц Гаррі спеціально знехтував саме цією медаллю, вирішивши показати своє ставлення до того, що його батько Чарльз відмовив синові в особистій зустрічі під час цього короткого візиту, пославшись на завантажений робочий графік.
"У відповідь на численні запити і припущення про те, чи зустрінеться герцог зі своїм батьком під час перебування у Великій Британії цього тижня, це, на жаль, буде неможливо через насичену програму Його Величності", — заявив представник герцога Сассекського.
Того ж вечора король Чарльз із дружиною Каміллою та іншими родичами були присутні на садовій вечірці у Букінгемському палаці.
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