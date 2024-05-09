Принц Гаррі в Лондоні: син Чарльза тонко натякнув, що він думає про відмову батька зустрітися з ним

Принц Гаррі був заскочений британськими папараці після служби подяки в соборі Святого Павла, де колись одружилися його батьки – принцеса Діана та принц Чарльз.

Служба відбулася на честь 10-ї річниці "Ігор нескорених" — дітища принца Гаррі. Герцог був у класичному костюмі, сорочці та смугастій краватці і носив цього дня медаль на честь "заслуг перед монархією", але знехтував медаллю на честь короля Чарльза.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

На шиї принца була медаль лицаря-командора Королівського Вікторіанського ордена (KCVO), нею Гаррі нагородила покійна бабуся королева Єлизавета II 2015 року.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Крім цієї нагороди, Гаррі також володіє медаллю за службу в Афганістані, а також золотими, діамантовими та платиновими ювілейними медалями.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Але одна медаль була відсутня на лацкані Гаррі під час його відвідин собору Святого Павла - це медаль за коронацію, вручена на честь вступу на трон його батька короля Чарльза III, пише express.co.uk.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Королівські шанувальники підозрюють, що принц Гаррі спеціально знехтував саме цією медаллю, вирішивши показати своє ставлення до того, що його батько Чарльз відмовив синові в особистій зустрічі під час цього короткого візиту, пославшись на завантажений робочий графік.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

"У відповідь на численні запити і припущення про те, чи зустрінеться герцог зі своїм батьком під час перебування у Великій Британії цього тижня, це, на жаль, буде неможливо через насичену програму Його Величності", — заявив представник герцога Сассекського.

Того ж вечора король Чарльз із дружиною Каміллою та іншими родичами були присутні на садовій вечірці у Букінгемському палаці.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

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