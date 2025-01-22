Принц Гаррі відклав візит до Лондона: стали відомі подробиці

Герцог Сассекський мав повернутися до Великої Британії для участі у справі проти News Group Newspapers у суді, але не зміг цього зробити.

Стало відомо, що син короля Чарльза не поїхав до Лондона на перший день судового розгляду проти News Group Newspapers (NGN), видавця The Sun, який, за словами Гаррі, протягом багатьох років використовував неетичні та незаконні методи для збору інформації про нього.

Перше судове засідання відбулося 21 січня, повідомляється, що Гаррі дасть свідчення у суді в лютому.

Судовий процес Гаррі проти News Group Newspapers (NGN) зосереджений на звинуваченнях у незаконному зборі інформації журналістами та приватними детективами. NGN заперечує будь-які правопорушення, пише express.co.uk.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Відомо, що судовий процес триватиме сім тижнів. Чому герцог пропустив перше засідання, не повідомляється, але, ймовірно, це пов'язано з його безпекою.

Раніше повідомлялося, що герцогу буде надано "обмежений поліцейський захист від столичної поліції" під час слухань, але, мабуть, ця інформація не знайшла свого підтвердження.

До Лондона принц Гаррі вирушить один. Його дружина Меган Маркл залишиться з дітьми в США.

Меган і Гаррі на Різдво в Сандрінгемі з королівською родиною / Фото: Associated Press

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