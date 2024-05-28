Принц Гаррі відмовився бути присутнім на весіллі друга через принца Вільяма: в чому причина

Відомо, що принц Гаррі відхилив запрошення на весілля свого близького друга герцога Вестмінстерського, Г'ю Гросвенора, оскільки на це весілля запрошений його старший брат Вільям з дружиною Кетрін.

Королівський письменник Том Квін заявив, що Гаррі відхилив запрошення на весілля, щоб не бачитися з Вільямом.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

"Г'ю — добрий друг обох королівських братів, а це означає, що принц Уельський також може бути присутнім на церемонії. Рішення Гаррі не бути на весіллі свого старого друга Г'ю Гросвенора, ймовірно, було неминучим, коли він зрозумів, що його брат буде там", — цитує слова експерта видання express.co.uk.

Г'ю Гросвенор, герцог Вестмінстерський / Фото: Getty Images

Очевидно для Гаррі болісно з'являтися на заходах, де має бути присутнім і його старший брат, з яким колись принц був близьким. Хоча також відомо, що герцог Сассекський засмучений тим, що може втратити всіх своїх друзів з часів навчання в Ітоні та служби в армії.

Кажуть, спочатку Гаррі планував відвідати весілля, але коли дізнався, що Вільям візьме на себе провідну роль, вирішив, що не хоче бути знову "другим номером". На весілля він мав приїхати разом із дружиною Меган.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

"Гаррі в дитинстві був дуже близьким з Г'ю, тому всі думали, що головну роль зіграє він, а не Вільям", — говорить експерт.

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