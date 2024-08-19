Принц Гаррі відмовився від щедрої пропозиції короля Чарльза III: про що йшлося

Герцог Сассекський відзначив у травні десяту річницю "Ігор нескорених" і приїздив на спеціальну службу до Лондона, яка відбулася у соборі Святого Павла – місці, де вінчалися його батьки Чарльз та Діана.
Повідомляється, що напередодні цієї поїздки король Чарльз запропонував своєму синові зупинитися в апартаментах Букінгемського палацу, оскільки з Фрогморт-котеджу Гаррі та Меган попросили виселитися раніше. Але видання Hello! з посиланням на The Times повідомляє, що принц відхилив запрошення батька зупинитися у королівській резиденції та вибрав готель.
Під час цього візиту Чарльз не зміг зустрітися із сином, хоча відомо, що принц Гаррі дуже хотів цієї зустрічі. Монарх послався на завантажений графік роботи, проте інсайдери з палацу кажуть, що це дружина Чарльза королева Камілла не бажає, щоб його молодший син турбував батька під час лікування раку.
Нагадаємо, остання зустріч Гаррі з Чарльзом відбулася у лютому 2024 року після оголошення про те, що у короля діагностовано рак. Тоді принц негайно прилетів до Лондона на зустріч із Чарльзом у Кларенс-гаусі і, кажуть, король був незадоволений таким поспішним і не запланованим наперед візитом сина.
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