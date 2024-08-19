Принц Гаррі відмовився від щедрої пропозиції короля Чарльза III: про що йшлося

Герцог Сассекський відзначив у травні десяту річницю "Ігор нескорених" і приїздив на спеціальну службу до Лондона, яка відбулася у соборі Святого Павла – місці, де вінчалися його батьки Чарльз та Діана.

Повідомляється, що напередодні цієї поїздки король Чарльз запропонував своєму синові зупинитися в апартаментах Букінгемського палацу, оскільки з Фрогморт-котеджу Гаррі та Меган попросили виселитися раніше. Але видання Hello! з посиланням на The Times повідомляє, що принц відхилив запрошення батька зупинитися у королівській резиденції та вибрав готель.

Король Чарльз III та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Під час цього візиту Чарльз не зміг зустрітися із сином, хоча відомо, що принц Гаррі дуже хотів цієї зустрічі. Монарх послався на завантажений графік роботи, проте інсайдери з палацу кажуть, що це дружина Чарльза королева Камілла не бажає, щоб його молодший син турбував батька під час лікування раку.

Королева Камілла та принц Гаррі

Нагадаємо, остання зустріч Гаррі з Чарльзом відбулася у лютому 2024 року після оголошення про те, що у короля діагностовано рак. Тоді принц негайно прилетів до Лондона на зустріч із Чарльзом у Кларенс-гаусі і, кажуть, король був незадоволений таким поспішним і не запланованим наперед візитом сина.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Читайте також: