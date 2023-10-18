Принц Гаррі використовує принцесу Євгенію: які у них насправді стосунки

Доктор Ентоні Валлерштайнер, голова однієї з благодійних організацій Сари Фергюсон Street Child, розповів, що принц Гаррі використовує спілкування з принцесою Євгенією як "міст" для спілкування з королівською родиною.

Не секрет, що інші родичі практично не спілкуються з Меган і Гаррі, а король Чарльз III взагалі заявив, що його син може поспілкуватися з ним тільки записавшись на офіційний прийом у його секретарів.

Принцеса Євгенія, принц Гаррі та Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

"Я думаю, що ці кузени дуже близькі, і це добре, і я думаю, що Євгенія виступає як міст між Гаррі та іншими членами сім'ї, що дійсно корисно", — говорить Ентоні, пише express.

Принцеса Євгенія неодноразово була помічена з принцом Гаррі в Америці, разом вони ходили на футбольний матч у Лос-Анджелесі, також Євгеша з чоловіком Джеком гостювала у Сассекських у їхньому домі в Монтесіто та показувала кадри з тієї поїздки.

2018 року Гаррі та Меган були присутні на весіллі принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

Саме того дня Сасекські оголосили сім'ї, що чекають на первістка. Королівські шанувальники тоді обурювалися, а Меган критикували за те, що навіть у такий день вона спробувала перевернути увагу до себе. Але напрочуд дві родини залишилися дружні і продовжують дружити навіть після того, як Сасекські склали з себе всі королівські повноваження.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Instagram принцеси Євгенії

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