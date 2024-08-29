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Принц Гаррі вирушить до Нью-Йорка, але Меган не поїде з ним: що про це відомо

Принц Гаррі вирушить до Нью-Йорка, але Меган не поїде з ним: що про це відомо

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Наступного місяця принц Гаррі вирушить до Нью-Йорка, щоб взяти участь у справі, близькій його серцю.

Інсайдери повідомляють, що Меган Маркл вирішила відійти цього разу убік і дозволити Гаррі зосередитися на справах, які ближчі до його серця.

"Меган не обов'язково відвідувати кожен захід із чоловіком. Якщо вона пропускає захід, це не означає, що між ними щось не так. Вона рада, що Гаррі піде на цей захід один, щоб пролити світло на те, що для нього дійсно важливо ", — говорить інсайдер, цитує його слова журнал ok!".

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images
Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Герцог Сассекський відвідає Нью-Йорк під час Тижня клімату та зустрічей Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Принц прибуде, щоб просувати низку своїх патронажних та філантропічних ініціатив. А також Гаррі буде присутній на заході, присвяченому 25-річчю благодійної премії Diana Awards, вручення якої пройде через кілька тижнів після 27-ї річниці смерті принцеси Діани.

"На 25-й рік існування премії "Діана" з радістю очолить захід принц Гаррі, герцог Сассекський, у Нью-Йорку у вересні цього року. Захід буде присвячений молодим людям та їхнім поглядам на найважливіші проблеми, з якими стикається їхнє покоління сьогодні", — йдеться у повідомленні премії у соцмережі X.

Незважаючи на розбіжності, Вільям та Гаррі обидвоє продовжують підтримувати премію "Діана". У липні 2023 року брати з'явилися у окремих відеороликах для щорічної церемонії вшанування молодих діячів змін.

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press
Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Також Гаррі планує просувати роботу фонду The Archewell Foundation, некомерційної організації, яку він заснував разом із дружиною Меган Маркл.

Майбутня поїздка герцога Сассекського, зазначимо, може збігтися з іншим заходом, який відбудеться у Великому яблуку на честь премії принца Вільяма Earthshot Prize. 24 вересня всесвітня екологічна премія принца Уельського та благодійна організація Bloomberg Philanthropies спільно проведуть третій щорічний саміт інновацій Earthshot Prize у готелі Plaza.

Принц Вільям / © Getty Images
Принц Вільям / Фото: Getty Images

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