Принц Гаррі вирушить до Нью-Йорка, але Меган не поїде з ним: що про це відомо

Наступного місяця принц Гаррі вирушить до Нью-Йорка, щоб взяти участь у справі, близькій його серцю.

Інсайдери повідомляють, що Меган Маркл вирішила відійти цього разу убік і дозволити Гаррі зосередитися на справах, які ближчі до його серця.

"Меган не обов'язково відвідувати кожен захід із чоловіком. Якщо вона пропускає захід, це не означає, що між ними щось не так. Вона рада, що Гаррі піде на цей захід один, щоб пролити світло на те, що для нього дійсно важливо ", — говорить інсайдер, цитує його слова журнал ok!".

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Герцог Сассекський відвідає Нью-Йорк під час Тижня клімату та зустрічей Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Принц прибуде, щоб просувати низку своїх патронажних та філантропічних ініціатив. А також Гаррі буде присутній на заході, присвяченому 25-річчю благодійної премії Diana Awards, вручення якої пройде через кілька тижнів після 27-ї річниці смерті принцеси Діани.

"На 25-й рік існування премії "Діана" з радістю очолить захід принц Гаррі, герцог Сассекський, у Нью-Йорку у вересні цього року. Захід буде присвячений молодим людям та їхнім поглядам на найважливіші проблеми, з якими стикається їхнє покоління сьогодні", — йдеться у повідомленні премії у соцмережі X.

"У наш 25-й рік, The Diana Award є віддалений до того, щоб вести участь з принцом Harry, зірки Sussex в Нью-Йорку цього september. Ця річ буде керуватися молодими людьми і своїми усмішками на мізерних засобах, що тримають їхню генерацію. " — Dr Tessy Ojo CBE @Ttall pic.twitter.com/od6tldLdUA — The Diana Award (@DianaAward) August 28, 2024

Незважаючи на розбіжності, Вільям та Гаррі обидвоє продовжують підтримувати премію "Діана". У липні 2023 року брати з'явилися у окремих відеороликах для щорічної церемонії вшанування молодих діячів змін.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Також Гаррі планує просувати роботу фонду The Archewell Foundation, некомерційної організації, яку він заснував разом із дружиною Меган Маркл.

Майбутня поїздка герцога Сассекського, зазначимо, може збігтися з іншим заходом, який відбудеться у Великому яблуку на честь премії принца Вільяма Earthshot Prize. 24 вересня всесвітня екологічна премія принца Уельського та благодійна організація Bloomberg Philanthropies спільно проведуть третій щорічний саміт інновацій Earthshot Prize у готелі Plaza.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

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