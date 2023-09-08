Принц Гаррі вшанував пам'ять своєї бабусі Єлизавети II: папараці зробили фото

Герцог Сассекський зараз перебуває у Британії.

Принц Гаррі відвідував церемонію вручення нагород WellChild Awards 2023 у клубі Hurlingham Club у Лондоні. А сьогодні вшанував пам'ять покійної бабусі – королеви Єлизавети ІІ – яка померла рівно рік тому.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Принца заскочили на виході з каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, місця останнього упокою королеви Єлизавети II. Фото опублікувало видання Daily Mail.

До Британії Гаррі приїхав без своєї дружини Меган Маркл. Вона залишилася вдома із дітьми.

Принц Гаррі та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Зазначимо, що члени королівської родини відзначають цей день у різних місцях Великої Британії. Король Чарльз і королева Камілла відвідали приватну церковну службу в церкві Краті Кірк, неподалік замку Балморал, а принц і принцеса Уельські приїхали до собору Святого Давида до Уельсу на коротку службу.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

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