Принц Гаррі втілив мрію своєї матері принцеси Діани: що він зробив

Принцеса Уельська Діана була 15 років одружена з принцом Чарльзом і ненавиділа життя в королівській родині.
Королівський редактор Річард Кей, виступаючи в подкасті Palace Confidential, розповів, що принцеса Діана була б щасливою за свого молодшого сина принца Гаррі, якому вдалося вирватися з так званої "золотої клітки".
"Ви повинні пам'ятати, що Діана була радикалом, вона була дуже нещаслива, вона була замкнена в королівській системі, вона намагалася вирватися, але не змогла цього зробити до смерті", пише express.co.uk.
Обговорюючи труднощі, пов'язані з тим, як покійна принцеса Діана поставилася б до нинішньої ворожнечі двох принців, Річард сказав: "Я думаю, вона дуже пишалася тим фактом, що Гаррі вибрав життя поза королівським колом".
Нагадаємо, принцеса Діана лише 1996 року офіційно отримала розлучення з принцом Чарльзом. А 31 серпня 1997 року загинула у трагічній автокатастрофі в Парижі разом зі своїм бойфрендом Доді Аль-Фаєдом.
Раніше ми показували вам, який вигляд має острів, де похована принцеса Діана.
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