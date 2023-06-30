Принц Гаррі втратив важливу роль після принизливого виселення з Фрогмор-котеджу

Днями стало офіційно відомо, що герцог і герцогиня Сассекські назавжди залишили Фрогмор-котедж, подарований їм після весілля 2018 року королевою Єлизаветою II.

Але зі втратою житла в Британії герцог Сассекський втратив ще одну важливу роль, про яку розповіли експерти.

Відсутність дому в цій країні означає, що Гаррі не може діяти як державний радник, якщо король Чарльз III більше не зможе виконувати свої обов'язки, як монарх, пише express. Крайній термін, коли речі Меган та Гаррі мали бути вивезені з котеджу – 30 червня.

Королівський коментатор Річард Фітцуїльямс каже: "Втрата будинку у Великій Британії без заміни — це величезна проблема. Найважливішим аспектом для Гаррі є те, що це означає, що він більше не може діяти як державний радник. Це надзвичайно важливо, тому що теоретично він мав право, у разі недієздатності короля, зробити це. "Хоча він більше не є чинним членом королівської родини, у нього все ще було це право — і, не маючи резиденції у Великій Британії, він упустив цю можливість", — каже експерт.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, державні радники зазвичай складаються з чотирьох наступних у черзі на престол членів королівської родини старше 21 року та дружини монарха. Сьогодні це королева Камілла, принц Вільям, принц Гаррі, принц Ендрю та принцеса Беатріс, хоча торік Чарльз запропонував додати до списку інших своїх братів та сестер, принцесу Анну та принца Едварда.

Раніше повідомлялося, що король Чарльз запропонував Меган та Гаррі альтернативне житло в Лондоні, але офіційного підтвердження ця інформація поки що не отримала.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

А нещодавно принц Гаррі зупинявся у Фрогморі, коли повернувся до Лондона з триденним візитом у рамках судової справи.

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