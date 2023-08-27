Принц Гаррі їде до Лондона, але без Меган Маркл: стала відома причина візиту

Принц Гаррі планує повернутися до Великої Британії в першу річницю смерті своєї бабусі королеви Єлизавети II, але Меган із ним не приїде.

Герцог Сассекський буде присутній на церемонії вручення благодійної премії WellChild у Лондоні 7 вересня. А перша річниця смерті королеви – 8 вересня.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Принц Гаррі був покровителем благодійної організації протягом останніх 15 років і був присутній на церемонії вручення нагород 11 разів. Минулого року він мав з'явитися на заході разом із Меган перед днем, коли померла його бабуся, але через це візит довелося скасувати, пише People. Цього разу офіційних зустрічей із королем Чарльзом чи принцом Вільямом у Гаррі не заплановано.

Король Чарльз III та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Повідомляється, що Гаррі проведе час із кожним переможцем та їхніми сім'ями на прийомі перед церемонією, слухаючи їхні історії та допомагаючи створити спогади на все життя. Герцог також вручить нагороду і виголосить промову.

Тим часом король Чарльз і королева Камілла проведуть 8 вересня у приватних роздумах у своєму маєтку Балморал у Шотландії. Це місце – останній притулок королеви Єлизавети II, де вона дуже любила проводити літо.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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