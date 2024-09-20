Принц Гаррі їде до Лондона: стало відомо, чи побачиться король Чарльз із сином

Вже наступного тижня принц Гаррі знову вирушить до Британії. Чи побачиться він із своїм батьком королем Чарльзом цього разу?

Гаррі буде присутній на церемонії вручення премії WellChild Awards 30 вересня, що породило надію на можливу зустріч між ним та його батьком Чарльзом.

Вважається, що зустріч батька та сина малоймовірна, оскільки Чарльз перебуватиме у Шотландії на спеціальному святкуванні 25-ї річниці у шотландському парламенті 28 вересня, але деякі експерти вважають, що все можливо.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Королівський історик Г'юго Вікерс сказав виданню Sun: "Ну, схоже, він приїжджає досить часто, чи не так? Що в певному сенсі є хорошим знаком, я думаю. Якщо він продовжить приїжджати, то принаймні є шанс, що на якомусь етапі він зустрінеться зі своїм батьком, і, знаєте, може бути, це стане кроком до якогось примирення".

Принц Гаррі та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Також експерт додав, що якщо зустріч відбудеться, то вона пройде лише за умов короля Чарльза і ніяк інакше. А у принца Гаррі, нагадаємо, є свої вимоги, які він висуває на адресу своєї сім'ї.

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