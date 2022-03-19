Принц Гаррі з дружиною Меган вшанували пам'ять друга, який загинув у боях на території України

Принц Гаррі з дружиною Меган вшанували пам'ять друга, який загинув у боях на території України

Герцог та герцогиня Сассекські вшанували пам'ять спортсмена Invictus Games Сергія Караівана, який загинув у боях на території України.

На сайті свого фонду Archewell вони вшанували пам'ять спортсмена Invictus Games Сергія Караівана, який загинув 13 березня, борючись із російськими військами.

Ігри Invictus 2023 повинні розпочатися в Гаазі, Нідерландах від 16 до 22 квітня 2022 року і тепер будуть мати набагато більший резонанс для всіх, особливо після смерті Караівана.

"Нам важко на серці, коли ми визнаємо нещодавню втрату члена нашої спільноти ветеранів в Україні, який захищав свою країну від нападу", — написали Гаррі та Меган у своєму посту.

Це з редакцією, що нам повідомлено, що члени Української Invictus Games community були впевнені в усвідомленні російського вторгнення України.

More: https://t.co/3cuaLFCqiV pic.twitter.com/ThwgLnDS3m — Invictus Games Foundation + (@WeAreInvictus) March 16, 2022

"Ми також віддаємо належне сміливим чоловікам і жінкам з нашої глобальної спільноти ветеранів, у минулому та сьогоденні, які тривалий час захищали свої країни та сім'ї з безпрецедентною силою та рішучістю", — додали Сассекси. "Ми продовжуємо працювати та щодня спілкуватися з Invictus Games Foundation, щоб допомогти, чим можемо", — йдеться у заяві.

Меган та Гаррі / Getty Images

Нагадаємо, Меган та Гаррі також зробили пожертвування Україні та продовжують допомагати українському народу.

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