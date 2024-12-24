Принц Гаррі запозичив у королівської сім'ї одну традицію на Різдво: що це

Герцог і герцогиня Сассекські хоч і давно залишили королівську родину, вони продовжують слідувати одній цікавій традиції, яка має німецьке коріння.

У своїх мемуарах "Запасний" принц Гаррі розповів про те, що вони з Меган дотримуються традиції відкривати подарунки не на Різдво, а напередодні свята.

"Це було напередодні Різдва. Ми спілкувалися по FaceTime з кількома друзями, зокрема і з декількома у Британії. Ми спостерігали, як Арчі бігає навколо ялинки. І ми відкривали подарунки. Дотримуючись традиції родини Віндзорів", — писав Гаррі.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що королівська родина збирається на Різдво у Сандрінгемі та напередодні свята за вечерею відкриває подарунки. Як правило, прийнято дарувати якісь смішні дрібниці, які не цінні матеріально, але мають якийсь сенс. Принцеса Анна, наприклад, одного разу подарувала своєму братові Чарльзу сидіння для унітазу, яке називається троном, ніби натякаючи, що він сидітиме на троні.

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