Принц Гаррі знову планує зустріч із батьком: стали відомі подробиці

Лише минулого тижня герцог Сассекський здійснив 24-годинну поїздку до Лондона, залишивши свого батька дещо незадоволеним таким рішенням, як планує новий візит до Британії.

Повідомляється, що Гаррі має намір повернутися до Великої Британії у травні, щоб відсвяткувати десяту річницю "Ігор нескорених", стверджує джерело express. Ймовірно, під час поїздки він запланує зустріч із батьком. Минулого разу король залишився незадоволеним тим, що його син не попередив про свій візит його секретаря завчасно. Цього разу Гаррі доведеться виправитися і зробити все за протоколом.

Очікується, що герцог Сассекський відвідає службу у соборі Святого Павла у Лондоні з нагоди 10-річчя Ігор. Уряд Британії відправив заявку на проведення ігор у Мідлендсі, в Бірмінгемі, 2027 року.

Меган і Гаррі на Invictus Games у Дюссельдорфі / Фото: Getty Images

"Гаррі дав зрозуміти, що йому комфортно повертатися на британські "Ігри нескорених", і ми розуміємо, що Ігри завжди користувалися підтримкою решти королівської родини", — повідомило Times, джерело, близьке до проєкту.

Нагадаємо, цього року Ігри відбудуться в Канаді, і принц Гаррі з дружиною Меган планували відвідати країну цього тижня. Там вони проведуть і день Валентина.

Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

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