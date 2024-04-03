Принц Гаррі знову тривожиться через повернення до Британії: у чому проблема цього разу

Герцог Сассекський більше немає поліцейської охорони оскільки не є членом королівської сім'ї, який працює на корону.

Раніше ми писали, що в травні принц Гаррі повинен приїхати на службу на честь 10-ї річниці "Ігор нескорених", яка відбудеться в соборі Святого Павла в Лондоні, тому самому соборі, де мати Гаррі принцеса Діана виходила заміж за принца Чарльза 1981 року. Повідомлялося, що Меган Маркл також заявлена серед гостей, хоча офіційно цю інформацію поки що не підтвердили.

Принц Гаррі та Меган Маркл у Британії / Фото: Associated Press

На офіційному сайті собору Святого Павла опублікували час служби, що відбудеться 8 травня, що викликало занепокоєння у герцога Сассекського. Команда принца Гаррі наголосила на необхідності зберегти в таємниці точну дату заходу через побоювання щодо його безпеки у Сполученому Королівстві, повідомляє express.

Розкриття подробиць служби на офіційному сайті собору Святого Павла посилило побоювання, особливо у світлі викриттів, зроблених у мемуарах герцога Сассекського "Запасний", де він обговорював свою військову службу, зокрема те, що він убив 25 бойовиків Талібану в Афганістані.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

"Гаррі усвідомлює потенційні ризики для своєї безпеки, особливо з огляду на конфіденційну інформацію, якою він поділився у своїх мемуарах", — зазначає джерело. "Ось чому його команда була така непохитна у збереженні його місцезнаходження в порядку службової необхідності. Щоразу, коли він з'являвся на заходах у Великій Британії в останні кілька років, саме з цієї причини в останню хвилину робилися оголошення", — йдеться в повідомленні.

Схоже, присутність Меган, герцогині Сассекської на заході тепер під ще більшим питанням.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, принц Гаррі нещодавно програв справу у Високому суді проти уряду з приводу його безпеки під час перебування в Англії та поліцейської охорони, яку йому більше не мають наміру надавати, оскільки він перестав бути членом королівської родини, що працює на корону.

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