Принц Гаррі знову вирушить до Британії на тлі новин про хворобу Кейт Міддлтон

Герцог і герцогиня Сассекські дізналися про те, що принцеса Уельська хворіє на рак того ж дня, коли про це дізнався весь світ.

Раніше повідомлялося, що у палаці принца Гаррі попередили, чому не варто їхати до принцеси Уельської. Але герцог сподівається повернутися до Великої Британії пізніше цього року.

Багато хто сподівався, що руйнівні новини про здоров'я дружини принца Вільяма можуть прокласти шлях до можливого примирення між відчуженим герцогом Сассекським та його старшим братом, принцом Вільямом, пише express. Очікується, що Гаррі відвідає службу в соборі Святого Павла з нагоди десятої річниці "Ігор нескорених" у травні, але інсайдери стверджують, що він не матиме жодних зустрічей з принцом Вільямом або принцесою Кейт.

Принцеса Уельська та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Раніше передбачалося, що принц Гаррі приїде до Лондона разом зі своєю дружиною Меган та двома дітьми. Але тепер експерти ставлять це під сумнів.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

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