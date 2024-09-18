Принц Гаррі знову їде до Лондона: стала відома дата і чи буде з ним Меган Маркл

Принц Гаррі повернеться до Великої Британії 30 вересня на щорічну церемонію вручення премії WellChild, яка відбудеться у Лондоні.

Герцог Сассекський є покровителем благодійної організації, яка надає підтримку тяжкохворим дітям та їхнім сім'ям. Він регулярно присутній на щорічній церемонії нагородження та вручає нагороди. Меган Маркл із чоловіком до Британії вочевидь не поїде, хоча офіційної інформації щодо цього поки що немає.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Нещодавно Гаррі відсвяткував 40-річчя і королівська родина на чолі з королем Чарльзом та принцом Вільямом привітали герцога в соцмережах, опублікувавши його фото та пост із побажанням "Щасливого дня народження". Тепер королівські шанувальники гадають, чи це стане першим етапом для примирення двох сімей.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто вплинув на принца Вільяма та його рішення привітати брата Гаррі публічно з ювілеєм.

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