Принц Гаррі зрадив Вільяма та Кейт: що зробив герцог Сассекський

Наступного тижня принц Гаррі вирушить до Великої Британії на службу на честь 10-річчя "Ігор нескоренних", але з братом Вільямом та невісткою Кейт він навряд чи зустрінеться.

Друг Уельських розповів журналістам, що Кейт і Вільям "відчували себе зрадженими" через заяви, зроблені в мемуарах Гаррі "Запасний".

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

"Обидві сторони тепер ясно розуміють позицію одне одного. Вільям і Кетрін відчули себе повністю зрадженими мемуарами Гаррі. Вони не розмовляють з Гаррі та Меган, і вони безумовно не збираються починати, коли Кетрін найбільш уразлива", — йдеться у повідомленні, яке цитує видання express .co.uk.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі особисто звернувся до принцеси після того, як їй поставили діагноз рак. Але результати цього звернення не повідомлялися широкому загалу.

Принц Гаррі з Кейт та Вільямом Уельськими / Фото: Associated Press

Передбачається, що принц і принцеса Уельські змирилися з тим, що таких стосунків, як були раніше з Гаррі та Меган, більше не буде і пішли далі. Але також вважається, що принц Вільям поважає бажання свого батька короля Чарльза помиритися із Сассекськими та частіше бачити своїх молодших онуків.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що король запросив Гаррі з його сім'єю провести літні канікули у Балморалі.

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