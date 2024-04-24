Принц Гаррі зробив особливий подарунок своєму племіннику принцу Луї: що це було

23 квітня молодшому синові принца Вільяма та принцеси Кейт – принцу Луї виповнилося шість років.

Не відомо, чи отримав якісь подарунки Луї від свого дядька принца Гаррі, який живе в Америці. Але одного разу, герцог Сассекський подарував племіннику особливий подарунок, який мав тісний зв'язок з його бабусею, покійною принцесою Діаною.

Принц Гаррі витратив 8000 фунтів стерлінгів на дуже особливий подарунок на хрестини свого племінника, і це мало гострий зв'язок з його матір'ю, принцесою Діаною, пише express.co.uk.

Принц Луї на руках у мами принцеси Кейт / Фото: Associated Press

Справа в тому, що принцеса Уельська Діана дуже любила колекціонувати перші видання класичних книжок, і тому Гаррі вирішив продовжити цю традицію зі своїми племінниками та племінницею. Він придбав перше видання книжки А. А. Мілна "Вінні-Пух" 1926 року. При першій публікації книжки було випущено лише 30 000 екземплярів, і принц Гаррі купив одну з цих рідкісних книжок.

Книжки відіграли ключову роль в улюблених дитячих спогадах Гаррі, оскільки його мати Діана любила читати синам на ніч казки. І дуже любила стару класику.

Принц Луї / Фото: Associated Press

Нагадаємо, принц та принцеса Уельські поділилися новою фотографією сина Луї у день його народження у своїх соціальних мережах.

Принц Луї з мамою Кейт / Фото: Associated Press

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