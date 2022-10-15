Принц Гаррі звернувся до батька Чарльза з проханням: говорили про титули для Арчі та Лілібет

Король Чарльз III ось уже місяць як сидить на троні, але питання про титули для дітей принца Гаррі та Меган, герцогині Сассекської все ще не вирішено.

Стверджується, що король обговорив з принцом Гаррі питання королівських титулів своїх онуків – Арчі і Лілібет – після смерті королеви Єлизавети II. Після смерті Її Величності діти принца Гаррі, як онуки нового суверена короля Чарльза III, автоматично стали принцом і принцесою.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Видання express повідомляє, що Арчі та Лілібет повинні також отримати до титулів та приставку Їхніє королівських Високостей. Про це розповіла королівська редакторка Sunday Times Роя Нікка.

"Після смерті королеви діти Гаррі — Арчі та Лілібет, автоматично стали онуками суверена, Їхніми Королівськими Високостями, принцом і принцесою. Так що тепер у них це є, але ці оновлення не були внесені до королівського вебсайту. Там вони, як і раніше, іменуються, як містер та міс Маунбеттен-Віндзор", - сказала вона.

Однак, варто зазначити, що нові титули Вільяма та Кейт, принца та принцеси Уельських, були миттєво оновлені на сайті та у соціальних мережах.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

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"Наскільки я розумію, це питання обговорювалося з Гаррі, коли вони з Меган були в Британії. Чарльз сказав: "Що тобі потрібно?", а Гаррі відповів: "Я хотів би, щоб мої діти мали можливість вирішувати долю своїх титулів, коли вони досягнуть повноліття, це не моє рішення робити це за них. І ми можемо зробити це лише якщо ми збережемо титули", - сказав тоді Гаррі, вважає експертка.

Номінально у дітей Гаррі та Меган ці титули вже є. Але офіційно вони з'являться лише після того, як Чарльз видасть патентні листи та публічно оприлюднить своє рішення. Поки що король мовчить. І скільки триватиме ця пауза, не знає ніхто.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше стало відомо, що коронація Чарльза відбудеться 6 травня 2023 року, якраз у день народження його онука Арчі.

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