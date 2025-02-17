Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Принц Хусейн показав нові фото новонародженої племінниці – принцеси Аміни

Принц Хусейн показав нові фото новонародженої племінниці – принцеси Аміни

Джаміль Терміотіс та принцеса Іман, принцеса Раджва, кронпринц Хусейн та новонароджена принцеса Аміна / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн поділився фотографіями зі своєю новонародженою племінницею – принцесою Аміною, яку вчора народила його сестра принцеса Іман.

У своєму Instagram старший син королеви Ранії та короля Абдалли II опублікував знімки і показав, як разом із дружиною принцесою Раджвою та їхньою маленькою дочкою Іман, відвідував сестру у пологовому будинку.

Принц Хусейн на руках тримає доньку Іман, а поруч Джаміль Терміотіс із новонародженою дочкою Аміною / © Instagram кронпринца Хусейна
Принц Хусейн на руках тримає доньку Іман, а поруч Джаміль Терміотіс із новонародженою дочкою Аміною / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

"Ласкаво просимо до сім'ї, Аміно! Нехай ти будеш джерелом радості для своїх батьків і сестрою та супутницею життя для моєї дочки", — написав під знімками Хусейн.

Принц Хусейн на руках тримає доньку Іман, а поруч Джаміль Терміотіс із новонародженою дочкою Аміною / © Instagram кронпринца Хусейна
Принц Хусейн на руках тримає доньку Іман, а поруч Джаміль Терміотіс із новонародженою дочкою Аміною / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Також постом та фотографіями раніше ділилася і королева Ранія, яка тепер двічі бабуся.

Джаміль Терміотіс та принцеса Іман, принцеса Раджва, кронпринц Хусейн та новонароджена принцеса Аміна / © Instagram кронпринца Хусейна
Джаміль Терміотіс та принцеса Іман, принцеса Раджва, кронпринц Хусейн та новонароджена принцеса Аміна / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

"Моя дорога Іман тепер мама. Ми вдячні та щасливі зустріти Аміну, нове благословення нашої родини. Вітаємо Джаміля та Іман – нехай благословить Бог вас і вашу дорогу дівчинку!", — йдеться у повідомленні королеви.

Королева Ранія поділилася фото з палати дочки принцеси Іман, яка 16 лютого народила доньку / © Instagram королеви Ранії
Королева Ранія поділилася фото з палати дочки принцеси Іман, яка 16 лютого народила доньку / Фото: Instagram королеви Ранії

Принцеса Іман – старша дочка йорданської королівської пари, вона вийшла заміж 2023 року, а про її вагітність стало відомо у січні 2025 року.

Принц Хусейн та Джаміль Терміотіс з дітьми / © Instagram кронпринца Хусейна
Принц Хусейн та Джаміль Терміотіс з дітьми / Фото: Instagram кронпринца Хусейна
Принцеса Аміна на руках у дядька кронпринца Хусейна / © Instagram кронпринца Хусейна
Принцеса Аміна на руках у дядька кронпринца Хусейна / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Читайте також:

Світ згадав про "Чорнобиль"! Подробиці удару російського безпілотника по ЧАЕС

Світ згадав про "Чорнобиль"! Подробиці удару російського безпілотника по ЧАЕС

Повʼязані теми:

Наступна публікація