Принц Хусейн показав нові фото новонародженої племінниці – принцеси Аміни

У своєму Instagram старший син королеви Ранії та короля Абдалли II опублікував знімки і показав, як разом із дружиною принцесою Раджвою та їхньою маленькою дочкою Іман, відвідував сестру у пологовому будинку.

Принц Хусейн на руках тримає доньку Іман, а поруч Джаміль Терміотіс із новонародженою дочкою Аміною / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

"Ласкаво просимо до сім'ї, Аміно! Нехай ти будеш джерелом радості для своїх батьків і сестрою та супутницею життя для моєї дочки", — написав під знімками Хусейн.

Принц Хусейн на руках тримає доньку Іман, а поруч Джаміль Терміотіс із новонародженою дочкою Аміною / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Також постом та фотографіями раніше ділилася і королева Ранія, яка тепер двічі бабуся.

Джаміль Терміотіс та принцеса Іман, принцеса Раджва, кронпринц Хусейн та новонароджена принцеса Аміна / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

"Моя дорога Іман тепер мама. Ми вдячні та щасливі зустріти Аміну, нове благословення нашої родини. Вітаємо Джаміля та Іман – нехай благословить Бог вас і вашу дорогу дівчинку!", — йдеться у повідомленні королеви.

Королева Ранія поділилася фото з палати дочки принцеси Іман, яка 16 лютого народила доньку / Фото: Instagram королеви Ранії

Принцеса Іман – старша дочка йорданської королівської пари, вона вийшла заміж 2023 року, а про її вагітність стало відомо у січні 2025 року.

Принц Хусейн та Джаміль Терміотіс з дітьми / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Принцеса Аміна на руках у дядька кронпринца Хусейна / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

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