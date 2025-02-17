Принц Хусейн показав нові фото новонародженої племінниці – принцеси Аміни

Кронпринц Хусейн поділився фотографіями зі своєю новонародженою племінницею – принцесою Аміною, яку вчора народила його сестра принцеса Іман.
У своєму Instagram старший син королеви Ранії та короля Абдалли II опублікував знімки і показав, як разом із дружиною принцесою Раджвою та їхньою маленькою дочкою Іман, відвідував сестру у пологовому будинку.
"Ласкаво просимо до сім'ї, Аміно! Нехай ти будеш джерелом радості для своїх батьків і сестрою та супутницею життя для моєї дочки", — написав під знімками Хусейн.
Також постом та фотографіями раніше ділилася і королева Ранія, яка тепер двічі бабуся.
"Моя дорога Іман тепер мама. Ми вдячні та щасливі зустріти Аміну, нове благословення нашої родини. Вітаємо Джаміля та Іман – нехай благословить Бог вас і вашу дорогу дівчинку!", — йдеться у повідомленні королеви.
Принцеса Іман – старша дочка йорданської королівської пари, вона вийшла заміж 2023 року, а про її вагітність стало відомо у січні 2025 року.
Читайте також:
- Це так мило: король Абдалла II зображений на рідкісному фото з онукою принцесою Іман
- Прямо з пологового будинку: королева Ранія опублікувала перші фото з новонародженою онукою принцесою Аміною
- Милі кадри: королева Ранія показала, як знімали їхній сімейний фотосет