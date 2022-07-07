Принц Хусейн привітав сестру принцесу Іман і показав нові фото із заручин

Вчора стало відомо про заручини 25-річної принцеси Іман. Про них повідомила її мама – королева Ранія. Її Величність опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото своєї дочки з нареченим та написала свої привітання парі.

Королева Ранія з дочкою принцесою Іман / Фото: Getty Images

"Вітаю, моя дорога Іман. Твоя усмішка завжди була подарунком кохання, яким я дорожила від дня твого народження. Бажаю вам і Джамілю життя, наповненого любов'ю і сміхом!" — свідчить підпис під офіційним фото.

Також до привітань приєднався старший брат Іман – принц Хусейн. Він запостив у своєму Instagram ще один знімок із сестрою та її нареченим і написав:

"Найтепліші привітання моїй дорогій сестрі Іман та її нареченому Джамілю із заручинами. Я бажаю вам щасливого життя разом".

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На цьому знімку краще можна роздивитися і образ дівчини. Принцеса одягнена не в сукню, як нам здалося раніше, а в білу блузку та штани-кльош. У неї розпущене волосся і укладене красивими кучерями.

Про нареченого Іман поки що нічого особливо невідомо. Тільки те, що він на два роки старший за неї і працює керуючим партнером нью-йоркського фонду венчурного капіталу. Він народився у Каракасі, Венесуела.

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