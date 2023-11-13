Принц і принцеса Уельські показали захопливе відео з поїздки на Багами

Принц та принцеса Уельські поділилися відео, яке було знято на Багамах 2022 року.

Принц Вільям та принцеса Кейт побували того року на Багамах і взяли участь у зніманнях на рифах спільно з переможцями премії Earthshot Prize 2021, організація допомагає повернути до життя коралові рифи.

Принцеса Уельська

Того дня принц і принцеса взяли участь у особливому досвіді підводного плавання навколо гарних рифів та висадки нових коралів.

"Coral Vita робить неймовірну роботу з відродження наших океанів, даючи нове життя вмираючим кораловим рифам, вирощуючи корали на суші, перш ніж висаджувати їх в океани. Цей метод дозволяє коралам зростати в 50 разів швидше, ніж традиційні методи. Корали життєво важливі для підтримки здорової екосистеми океану", — повідомляється у підписі за опублікованим нещодавно відео з цієї поїздки Уельських.

Ставши лауреатами премії Earthshot Prize, вони отримали 1 мільйон фунтів стерлінгів на масштабування свого рішення та допомогу у захисті та відновленні нашої планети до 2030 року.

2023 року принц Вільям вручав премії Earthshot в Сингапурі, але принцеса Кейт, на жаль, не змогла бути присутньою разом з ним на церемонії того дня.

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